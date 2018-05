Australische aartsbisschop schuldig bevonden aan verzwijgen misbruik

Een Australische aartsbisschop is schuldig bevonden aan het verzwijgen van misbruik in de katholieke kerk in de jaren 70. Philip Wilson kan een gevangenisstraf krijgen van twee jaar. Hij is wereldwijd de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk die schuldig is bevonden aan het verzwijgen van misbruik.

Wilson (67), aartsbisschop van Adelaide, werd verdacht van het verzwijgen van het misbruik van vier jongens door de pedofiele priester James Fletcher in de jaren 70. Wilson zelf zegt die hij onschuldig is en niets heeft geweten van de misdaden.

Hij ontkende vorige maand onder ede in 1976 van twee misdienaars te hebben vernomen dat zij seksueel waren misbruikt. Op dat moment was Wilson, bij wie Alzheimer is vastgesteld, priester-assistent. "Ik denk niet dat ik dat zou vergeten", sprak Wilson in de rechtszaal. Een van de slachtoffers verklaarde dat Wilson hem zei dat hij leugens vertelde, omdat Fletcher "een goede vent" was.

Fletcher werd in 2004 schuldig bevonden aan negen gevallen van seksueel misbruik en veroordeeld tot acht jaar cel. Hij stierf in 2006 in de gevangenis aan een beroerte.