Welke 1500 huizen in Groningen zijn er nu onveilig?

Duizenden Groningers vragen zich nu af: wat gaat er met mijn huis gebeuren?

De Mijnraad maakte vandaag bekend dat 1500 huizen in Groningen zo snel mogelijk moeten worden versterkt vanwege de aardbevingen. Welke huizen dat zijn is niet duidelijk, maar voorzitter Co Verdaas van de Mijnraad kon daar vanochtend geen antwoord op geven. Nadere bestudering van de onderzoeken waar de Mijnraad zich op baseert geeft echter iets meer richting.

Onderzoeksbureau TNO leverde een belangrijke bouwsteen voor het versterkingsadvies van de Mijnraad. Volgens TNO zijn het vooral de rijtjeshuizen in de kern van het aardbevingsgebied die snel versterkt moeten worden, omdat ze op dit moment onveilig zijn. Die huizen kunnen tijdelijk worden versterkt. Dat is snel te realiseren en leidt tot de minste overlast, zegt TNO.

Het gaat dus om aanzienlijk minder panden dan de 20.000 gebouwen waar een paar jaar geleden nog vanuit werd gegaan. Maar toen werd er ook veel meer gas gewonnen. Goed nieuws voor Groningen, lijkt het, waar de sloophamer dreigde voor verschillende dorpen in het aardbevingsgebied.

Veiligheidsnorm

TNO heeft rekensommen losgelaten op het type woning dat het meest voorkomt in Groningen, de zogenoemde URM4L-rijwoningen. Dit type woning heeft een grote opening in de gevel op de begane grond. Een groot deel van de woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm valt binnen deze categorie, aldus TNO.

Die veiligheidsnorm is voor het hele land hetzelfde. Kort gezegd komt het erop neer dat in je woonomgeving de kans op een dodelijk ongeluk 1 op 100.000 mag zijn. Mensen moeten even veilig wonen achter een dijk, bij een industriegebied als in een aardbevingsgebied. Als het voor meer mensen gevaarlijk is, moet dat binnen vijf jaar worden opgelost.