Vermiste voetballers Thailand levend gevonden in grot

De Thaise voetballers die ruim een week werden vermist, zijn teruggevonden. Volgens de lokale autoriteiten vertonen ze alle dertien, twaalf jongens en hun trainer, "tekenen van leven". Verdere details over de toestand van de jongens zijn niet bekendgemaakt.

De reddingsactie is nog in volle gang. "We hebben ze gevonden, maar de operatie is nog niet voorbij", zegt een lokale bestuurder.

Rugzakken

Het voetbalteam, twaalf jongens van 11 tot 16 jaar oud en hun 25-jarige trainer, raakte zaterdag 23 juni vermist. De ouders van een van de jongens schakelden de politie in toen hun zoon niet was thuisgekomen na een training.

Er werd direct een grote zoekactie opgezet. Bij de ingang van de Tham Luang Nang Non-grot werden rugzakken, fietsen en trainingsspullen van de voetballertjes gevonden.

De jongens waren naar de toeristische grot gegaan voor een dagje uit en werden eenmaal in de grot waarschijnlijk verrast door noodweer. Daardoor steeg het waterpeil in de grot en zijn ze dieper de grot ingegaan, op zoek naar een veilige plek.

Buitenlandse hulp

De Thaise hulpdiensten kregen in de loop van de week hulp van collega's uit onder meer Australi√ę en de Verenigde Staten. De zoekactie in de grot verliep moeizaam vanwege het slechte weer, waardoor het waterpeil in de grot steeg.

Pas de afgelopen twee dagen konden de duikers echt opschieten, zegt correspondent Michel Maas. "De hulpdiensten pompten steeds water uit de grot, maar het regende zo hard dat er meer water in de grot kwam dan dat eruit werd gepompt. De laatste twee dagen viel er minder regen en konden de duikers verder komen in de grot."

De hoop bestond dat de jongens in het grottenstelsel een veilige plek hadden weten te vinden. Of ze ook op zo'n veilige plek zijn teruggevonden, is niet duidelijk.