Zoektocht naar Thais voetbalteam gaat door: 'Vandaag moeten we ze vinden'

Al vier dagen zijn ze bezig: reddingswerkers die met man en macht het vermiste voetbalteam in Thailand proberen op te sporen. De zoekactie naar het team dat vastzit in een grottencomplex verloopt moeizaam. De grot is pikdonker en op sommige plekken is er weinig zuurstof.

Daar komt nog bij dat het waterpeil in de grot stijgt door aanhoudende zware regen. "Het water wegpompen is nu de grootste uitdaging", zegt een woordvoerder van het Thaise leger tegen persbureau Reuters.

Twaalf jongens van 11 tot 16 jaar oud en hun 25-jarige coach kwamen zaterdag vast te zitten in de Tham Luang Nang Non-grot in het noorden van Thailand. De zoektocht begon nadat een moeder van de jongens alarm had geslagen omdat haar zoon niet was teruggekomen van de voetbaltraining.