Blijdschap over cao-afspraken streekvervoer: 'Een van de betere loonakkoorden'

Werkgevers en vakbonden zijn tevreden over de afspraken die ze gisteravond hebben gemaakt over een nieuwe cao. Vanwege de overeenkomst hebben de bonden een einde gemaakt aan de staking in het streekvervoer, die sinds woensdag aan de gang was.

"Het is heel fijn dat we eruit zijn gekomen", zei werkgeversvoorman Kagie in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit heeft veel te lang geduurd." FNV-onderhandelaar Verhoef vindt het op haar beurt "een van de betere loonakkoorden van Nederland".

De ingangsdatum van de nieuwe cao is 1 januari 2018. In 2,5 jaar krijgt het personeel er in totaal 7,5 procent salaris bij. Ook is er een eenmalige uitkering van 650 euro.

Verder zijn er afspraken gemaakt over werkdruk en rustpauzes, een heet hangijzer voor de bonden. "Chauffeurs kunnen vanaf nu elke 2,5 à 3 uur even naar het toilet of in ieder geval even rust nemen", stelde Verhoef.

12.000 werknemers

Afgelopen vrijdag maakten de bonden nog bekend dat de stakingen ook de komende week zouden doorgaan, wat zou betekenen dat veel streekbuslijnen en regionale treinen in het land niet zouden rijden. "Maar dit weekend kwamen de werkgevers alsnog over de brug", zei Verhoef. Werkgeversvoorman Kagie zei daarover: "We hebben elkaar aan de cao-tafel nog eens goed in de ogen gekeken."

De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De bonden leggen het onderhandelingsresultaat nu voor aan hun leden.