Ook in weekend en volgende week stakingen in streekvervoer

Ook dit weekend en volgende week wordt er gestaakt in het streekvervoer. Buslijnen en regionale treinen zullen grotendeels uitvallen. De bonden willen de reizigers deels ontzien door vanaf maandag de chauffeurs wel in de spits te laten rijden. Dit weekend rijden de CNV-chauffeurs wel, maar de chauffeurs die aangesloten zijn bij FNV niet.

Dat hebben de bonden FNV en CNV besloten na beraad met hun leden. "Ongelooflijk balen dat het zo moet", reageert FNV-onderhandelaar Paula Verhoef. "Maar er moet echt iets gebeuren aan de belachelijke werkdruk in het streekvervoer."

De chauffeurs en machinisten willen meer pauzes, minder werkdruk en een hoger loon. De werkgevers zeggen dat ze daaraan deels tegemoet willen komen, maar volgens de bonden gaat dat nog niet ver genoeg. Beide partijen zitten op dit moment niet met elkaar aan tafel. Het is dan ook onduidelijk wie welke stap moet zetten om tot een akkoord te komen.

Sinds woensdag deed zo'n 80 tot 85 procent van de chauffeurs mee aan de staking. Volgens de werkgevers legden veel minder mensen het werk neer. Omdat de werkgevers niet ingaan op hun eisen, wordt de staking nu dus voortgezet, zeker tot volgende week woensdag.

Dreigen

Volgens de CNV dreigen werkgevers de chauffeurs die volgende week alleen in de spits rijden, desondanks niet uit te betalen. "Wij dreigen nergens mee", zegt Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). "Er is jurisprudentie dat als een werknemer deels het werk neerlegt, de werkgever schade mag berekenen. En dat gaan wij doen. Dus dat houden we in op eventueel loon dat uitbetaald moet worden."

Naast de CNV-chauffeurs is overigens ook een deel van de FNV-chauffeurs van plan dit weekend te rijden. "In Groningen bijvoorbeeld is een aantal chauffeurs dat toch wil rijden", zegt Pieter Beuzenberg van FNV. "Ze willen de weekendtoeslagen niet missen. Maar in andere regio's doen chauffeurs dat weer niet. Een compleet beeld hebben we niet."

Treinen

De bedrijven die meedoen aan de staking zijn Arriva, Connexxion, EBS, Keolis, Hermes en Qbuzz. In steden met een eigen vervoerbedrijf rijden de bussen en trams wel. In Rotterdam kunnen sommige bussen uitvallen, de metro en trams rijden wel gewoon. En het treft dus ook een aantal regionale treinen, vooral in de buurt van Nijmegen en in Limburg.

Wie overigens van plan is met de trein naar Belgiƫ te reizen, krijgt daar vandaag en morgen ook nog te maken met minder treinen. Het spoorpersoneel heeft daar sinds donderdagavond het werk neergelegd uit protest tegen de pensioenplannen van de regering. Spoorbedrijf NMBS waarschuwt voor een "zeer ernstige verstoring" van het treinverkeer.