'ICT-projecten overheid 1 miljard te duur'

ICT-projecten bij de overheid duren langer en kosten meer dan gepland. Dat kost de overheid zeker 1 miljard euro meer dan oorspronkelijk de bedoeling was, concludeert het Financieele Dagblad, dat 125 recente ICT-projecten bij de overheid op een rij zette.

Samen zouden de projecten rond de 2,5 miljard euro moeten kosten, maar inmiddels is dat bedrag al opgelopen tot zo'n 3,5 miljard. Sommige vallen zelfs twee keer zo duur uit als begroot.

IND en DigiD

Van sommige projecten was al bekend dat ze niet volgens planning verlopen, zoals de vernieuwing van ICT-systemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en bij de rechtbanken.

Maar het FD wijst ook naar andere problematische projecten. Zo was het de bedoeling dat de digitalisering van processen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst 1,2 miljoen euro zou gaan kosten, maar die begroting is inmiddels opgerekt tot 29 miljoen. Ook is het pas veel later klaar: volgend jaar zomer in plaats van de zomer van 2015.

Hetzelfde gebeurde bij het verbeteren van de beveiliging van DigiD, het identificatiesysteem waarmee burgers online hun overheidszaken kunnen regelen. Dat kostte acht keer zoveel en duurde drie keer zo lang als oorspronkelijk gepland.

Waarschijnlijk meer

Het FD noemt de eigen schattingen 'conservatief', en vermoedt dat de werkelijke overschrijdingen nog hoger liggen.

In 2014 liet de overheid zelf al problemen bij de eigen ICT-projecten onderzoeken. Toen bleek al dat er elk jaar naar schatting 1 tot 5 miljard euro wordt verspild.