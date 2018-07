Waar gaan Trump en Rutte het vandaag over hebben?

Voelt Rutte druk vanuit Nederland?

Misschien een beetje. Premier Rutte wil vandaag bij Trump aankondigen dat het kabinet verder met hem wil onderhandelen over de invoering van Amerikaanse grens- en douanecontroles op Schiphol. Mensen die naar de VS reizen, worden dan al op Schiphol gecontroleerd in plaats van op een Amerikaans vliegveld.

Fractievoorzitter Pechtold van coalitiepartij D66 noemde die onderhandelingen vrijdag "onbestaanbaar", omdat Trump een inreisverbod heeft ingesteld voor inwoners van een paar overwegend islamitische landen. Pechtold is bang dat passagiers uit die landen straks op Nederlands grondgebied van elkaar worden gescheiden op basis van geloof of ras. Van hem mag Rutte wel met Trump onderhandelen over de Amerikaanse douaniers op Schiphol, maar dan moet hij andere voorwaarden stellen.

Wat heeft Trump zelf aan deze ontmoeting?

Voor president Trump zijn de banden tussen Nederland en de VS erg belangrijk. Niet alleen omdat Nederland bijvoorbeeld bijdraagt aan de strijd tegen IS in Syrië en Irak, maar ook vanuit historisch oogpunt. Nederland was in 1776 het eerste land dat de Amerikaanse onafhankelijkheid erkende. Ook zal Trump ongetwijfeld benadrukken dat Nederland al 400 jaar diplomatieke relaties heeft met de Amerikanen, verwacht VS-correspondent Wouter Zwart.

Ook voor Rutte is de vriendschap met de VS van groot belang. Nederland is dankbaar voor de Amerikaanse steun bij de nasleep van de MH17-ramp, zegt hij. Volgens de premier kan Nederland zelfs niet zonder de VS. "Sinds de Tweede Wereldoorlog is er geen conflict opgelost zonder de hulp van de Verenigde Staten."

Maar de onderlinge relatie gaat niet altijd over rozen. Dat zal ook wel blijken als Trump en Rutte in gesprek gaan over veiligheid en defensie, zegt Zwart.