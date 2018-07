Trump noemt EU ongeveer 'net zo erg als China'

Aan de vooravond van het bezoek van premier Rutte aan het Witte Huis heeft president Trump de Europese Unie opnieuw op de korrel genomen. In een interview met Fox News noemde Trump de EU "ongeveer net zo erg als China, alleen kleiner".

Rutte zal vooral met Trump spreken over de handelsrelatie tussen de VS en Nederland. Hij is de eerste Europese regeringsleider die na het ontstaan van het handelsconflict in Washington op bezoek gaat. Rutte tempert vooraf de verwachtingen van zijn bezoek, "want Merkel en Macron hebben ook niets bereikt".

Vooral de Europese auto-industrie, en zeker de Duitse, moest het in het interview ontgelden bij Trump: "Het is vreselijk wat ze ons aandoen. Ze sturen hun Mercedessen hierheen, maar wij kunnen onze auto's niet naar Europa sturen. En om hun boeren te beschermen, kopen ze onze landbouwproducten niet."

De Amerikaanse president wees ook nog eens op het Europese handelsoverschot van 151 miljard dollar ten opzichte van de Verenigde Staten. "En dat terwijl we een fortuin aan de NAVO betalen om Europa te verdedigen."

Canada: heffingen op pizza en ketchup

Juist vandaag gingen de verhoogde invoertarieven in van Canada op Amerikaanse producten, als antwoord op de Amerikaanse maatregelen. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland zei dat Canada het handelsconflict niet wil laten escaleren, maar ook niet zal toegeven.

Canada rekent vanaf vandaag 25 procent meer voor Amerikaanse staalproducten en 10 procent meer voor aluminiumproducten, precies de verhoging voor de invoer van Canadees staal en aluminium in de VS. Daarnaast worden pizza's en ketchup uit de VS aan de grens belast met een opslag van 10 procent.

De Amerikaanse maatregelen tegen Canada gaan in tegen de afspraken in de vrijhandelsovereenkomst Nafta. Over de toekomst van dat verdrag wil Trump het pas na tussentijdse verkiezingen van november hebben, zei hij vandaag.