Britse ministers oefenen scenario voor dood Queen Elizabeth

Britse hoogwaardigheidsbekleders hebben geoefend voor wat er moet gebeuren wanneer Queen Elizabeth komt te overlijden. Volgens de Britse krant The Sunday Times hebben onder meer de rechterhand van premier Theresa May en minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid gerepeteerd voor de dag na het overlijden van de koningin.

Op die dag overleggen ministers over wanneer de premier een verklaring zal afleggen, zo blijkt uit 'Castle Dove', zoals de oefening heette. Het is niet de eerste repetitie voor wat er moet gebeuren als de Queen overlijdt, maar het is wel voor het eerst dat ministers bij de oefening betrokken zijn. Politiek assistenten waren niet welkom, om te voorkomen dat er informatie zou uitlekken.

Bezoek afgezegd

Queen Elizabeth is 92 jaar. Afgelopen week zegde ze een bezoek aan de de St. Paul's Cathedral in Londen af omdat ze zich niet goed voelde. Volgens de autoriteiten heeft het tijdstip van deze oefening daar niets mee te maken en wordt het plan rond haar overlijden voortdurend bijgewerkt.

Als Elizabeth overlijdt komt eerst de 600-koppige privy council, een adviesorgaan, bijeen in Buckingham Palace om de toetreding van de nieuwe koning te regelen. Die zal vervolgens zo snel mogelijk een bezoek brengen aan Wales, Noord-Ierland en Schotland om de eenheid binnen het Verenigd Koninkrijk te benadrukken. Het lichaam van de Queen ligt vervolgens vier dagen lang opgebaard in Westminster Hall.