Australische consument moet nog even wennen aan verbod plastic tasjes

Voor sommige Australiërs kon het niet snel genoeg komen. Anderen zijn minder te spreken over het verbod op plastic tasjes in winkels, dat vandaag inging in een groot deel van Australië. In een supermarkt in het westen van het land was een klant zo boos over het verbod dat hij een medewerker bij haar keel greep en uitschold voor "gierig tuig".

Vanaf 1 juli, vandaag dus, is het voor winkeliers verboden om nog plastic tasjes te verstrekken die maar één keer gebruikt kunnen worden. Australië wil de vervuiling door plastic terugbrengen en geeft daarom vanaf vandaag boetes aan winkels die de zakjes nog meegeven aan klanten.

Vooruitlopend op het verbod hebben de meeste winkels de zakjes al verruild voor herbruikbare tassen, die voor een paar cent worden verkocht. Volgens de Australische vakbond voor detailhandelpersoneel valt die verandering slecht bij een deel van het winkelpubliek: van de 132 geraadpleegde winkels zeggen 57 zaken dat ze te maken hebben met boze klanten. Er wordt zelfs gesproken van "zakjeswoede".

Acht miljoen ton plastic per jaar in zee

Zeker een winkelketen heeft in reactie op de zakjeswoede besloten om nog een week langer plastic tasjes te verstrekken. Een andere heeft dit weekend extra veel kassa's geopend, zodat klanten het verbod nog eens uitgelegd kan worden zonder dat er lange rijen ontstaan.

Jaarlijks komt meer dan acht miljoen ton plastic in zee terecht. Om die duizelingwekkende hoeveelheid omlaag te brengen, wil de VN dat er per 2022 geen wegwerptasjes meer worden meegegeven aan klanten. Jaarlijks worden wereldwijd zo'n 5 biljoen wegwerptasjes gebruikt.

Gisteren werd bekend dat het Nederlandse kabinet vanaf 2050 al het afval in Nederland wil recyclen. Daarbij hoort ook dat plastic wegwerpartikelen als plastic bordjes, rietjes en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik moeten verdwijnen. Eerder stelde de Europese Commissie het doel om vanaf 2030 alle verpakkingen herbruikbaar te maken. Een gemiddeld huishouden in Nederland gooit zo'n vijftig tot zestig kilo plastic verpakkingen per jaar weg.