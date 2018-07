Kamer: stop 'papierschuivende' bestuurders in passend onderwijs

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het plan van minister Slob ter verbetering van de hulp aan scholieren met psychische of lichamelijke problemen tekortschieten. De minister doet vooral te weinig om de bureaucratie terug te dringen bij de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het passend onderwijs, zeggen coalitie- en oppositiepartijen tegen de NOS.

"Er moet echt iets gebeuren aan de mannen in pakken die met papier schuiven", verwoordt CDA-Kamerlid Michel Rog de kritiek op de zogenoemde samenwerkingsverbanden. Dit zijn organisaties - in totaal zo'n 150 verdeeld over Nederland - die allemaal met een eigen aanpak overheidsgeld voor zorgleerlingen in hun regio moeten verdelen. Passend onderwijs is het begeleiden van zorgleerlingen op een reguliere school en niet op een afzonderlijke, speciale school.