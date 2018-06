Slob erkent problemen zorgleerlingen, maar passend onderwijs "niet mislukt"

Buiten spel

De Tweede Kamer is zeer kritisch over het huidige systeem, het zogeheten passend onderwijs waarbij zorgleerlingen ondersteund worden op een reguliere school en niet op aparte scholen, zo zeiden coalitie- en oppositiepartijen eind mei tegen de NOS. De partijen vinden kinderen teveel in de knel komen, ouders buiten spel staan en de zogenoemde samenwerkingsverbanden niet goed functioneren. Dit zijn organisaties - in totaal zo'n 150 verdeeld over Nederland - die allemaal met een eigen aanpak overheidsgeld voor zorgleerlingen in hun regio moeten verdelen.