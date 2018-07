Roken in het openbaar na tien jaar rookverbod steeds zeldzamer

Het rookverbod in de horeca wordt steeds beter nageleefd. Het is vandaag tien jaar geleden dat het verbod werd ingesteld. In hotels, restaurants, cafés, cafetaria's en sportkantines wordt vrijwel niet meer gerookt. In kroegen en discotheken, waar dat aanvankelijk tot meer problemen leidde, steekt ook nauwelijks meer iemand een sigaret op, meldt de NVWA aan persbureau ANP.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt niet ontevreden te zijn. "Maar achteroverleunen kan niet."

Sinds 1 juli 2008 zijn er voor meer dan 10 miljoen euro boetes uitgedeeld aan horecaondernemers. Er werden in tien jaar tijd ruim 20.500 boetes en waarschuwingen gegeven.

Sinds 2014 moeten ook kleine cafés zich aan het rookverbod houden. De eerste jaren werd daarvoor nog een uitzondering gemaakt. "We zien dat ook de naleving bij kleine cafés verder is toegenomen. Daarmee lijkt de norm dat de horeca rookvrij is steeds meer te zijn ingebed", zegt de NVWA.

Van protest naar acceptatie

Aanvankelijk leidde het rookverbod tot fel protest van zowel uitbaters als consumenten. Inmiddels is meer dan 90 procent van de horeca rookvrij. Het aantal boetes en waarschuwingen verschilt per jaar. In 2010 werd het laagste aantal uitgedeeld (1589), terwijl er het meest werd gecontroleerd (33.272 inspecties).

Het aantal maatregelen bij cafés is afgenomen sinds het rookverbod ook in kleine kroegen geldt. In de periode 2008-2013 was 35 procent van het totale aantal maatregelen voor cafés, tussen 2014 en 2018 daalde dat naar bijna 27 procent.

Meer maatregelen

Als het aan staatssecretaris Blokhuis ligt, wordt het rookverbod nog verder aangescherpt. Hij streeft naar een rookvrije samenleving. Daaronder zou ook een rookverbod op terrassen vallen en het opheffen van aparte rookruimtes in de horeca.

Blokhuis wil mensen die willen stoppen met roken tegemoet komen. Daarover overlegt hij onder meer met de zorgverzekeraars. Hulpmiddelen vallen nu nog onder het eigen risico, daar wil hij van af.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland zal het verbieden van rookruimtes de horeca veel geld kosten en is het verbannen van rokers van de terrassen "betutteling in de dop".

De Stichting Rokersbelangen vindt dat de horeca een stuk van zijn gastvrijheid verloren is en spreekt van een droevige zaak. "Je hoeft toch niet als niet-roker in een rookruimte te gaan zitten? En als je last hebt van een roker naast je op het terras, dan vraag je hem toch om een eindje verder te gaan zitten?"