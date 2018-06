Thaise scholieren zingen voor vermist voetbalteam

"We smeken de hemel om genade en medeleven. Onze broeders zitten in de Tham Luang Nang Non-grot, laat ze het overleven."

Een groep Thaise scholieren zit rond brandende kaarsen terwijl ze een lied zingen voor een jeugdvoetbalteam, dat vandaag een week wordt vermist. De twaalf voetballers en hun trainer zochten vermoedelijk schuil voor de regen en vluchtte de grot in, maar kwamen daar niet meer uit. Reddingswerkers zijn sindsdien non-stop bezig om de jongens te zoeken.

Bij de zoektocht krijgen de Thaise hulpdiensten hulp uit onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. De zware regenbuien die de zoektocht bemoeilijkten zijn voorbij, maar daardoor is de grot wel grotendeels onder water komen te staan. De hoop is dat de vermisten in het grottenstelsel een veilige plek hebben gevonden in het tien kilometer lange grottenstelsel. Duikers moeten nog zeker drie kilometer doorzoeken.

Goed nieuws

"We willen goed nieuws horen", zegt de leraar die de video van de zingende scholieren op Facebook zette. "We willen helpen, maar als wij naar de grot gaan lopen we alleen maar aan de weg. Dus we doen wat we kunnen."

Deelnemers aan een autorally in Thailand leggen de race stil en stellen zichzelf zo op dat ze het getal 13 vormen, naar het aantal vermisten. De coureurs, die komen uit Thailand, Indonesië, Maleisië en Singapore, bidden dat ze snel worden gevonden.