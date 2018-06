'Deze droogte vraagt om duurzaam tuinieren'

"Als je de planten in je tuin te veel water geeft, maak je die planten lui." Tv-tuinman Lodewijk Hoekstra sluit zich vanuit zijn professie helemaal aan bij de oproep van onder meer waterschappen en de brandweer om met dit droge weer je tuin niet te veel te sproeien.

Vanwege de droogte ligt het waterverbruik een stuk hoger en het verzoek is dan ook om zuiniger om te gaan met kraanwater. De planten in de tuin kunnen best even zonder water zegt Hoekstra in het NOS Radio 1 Journaal. "Planten en gras kunnen heel wat hebben, die mogen best een beetje geel worden. Als de bladeren gaan krullen en hangen, dan wordt het tijd om water te geven."

Maar zet dan niet de hele dag de sproeier aan, zegt de tuinman. "Dan verspil je veel water en je verwent je planten veel te veel. Je kunt het beste om de twee, drie dagen een rondje maken met de tuinslang. Dan kun je de planten best een flinke plens geven." Overdag water geven in de volle zon is niet verstandig. "Je planten kunnen dan beschadigd raken door verbranding en bovendien verdampt het water dan heel snel. Doe het daarom vooral 's avonds. Dan heeft de tuin de hele nacht optimaal rendement van het water."