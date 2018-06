Indonesië trekt Werelderfgoed-nominatie VOC-wijk zelf in

"Het zou Amsterdam kunnen zijn geweest, als er geen palmbomen stonden en het minder stonk", oordeelt correspondent Michel Maas over het grachtenstelsel. "Als deze wijk in Amsterdam of Londen had gelegen, dan zou het een yuppenwijk met dure appartementen zijn geweest."

"In Jakarta was lang geen belangstelling voor dit soort erfgoed. Indonesië heeft het jarenlang laten verslonzen. Daken stortten in, de huizen bleven als skeletten overeind staan."