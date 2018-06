'Operatie Market Garden moet in heel Nederland herdacht worden'

Nu zijn er vooral herdenkingen in Arnhem, Oosterbeek en op de Ginkelse Heide in Ede, waar in 1944 duizenden parachutisten werden gedropt. In een groot deel van het land is er volgens Marcouch weinig bekend over de operatie.

De burgemeester vindt onder meer dat scholen buiten de regio Arnhem meer aandacht moeten besteden aan de strijd, meldt Omroep Gelderland.