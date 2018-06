100 migranten vermist voor Libische kust

De kustwacht in Libië zegt dat er voor de Libische kust zo'n honderd mensen worden vermist. Het waren opvarenden van een boot met migranten die omsloeg. Veertien mensen zijn gered. Het is onduidelijk waarheen de boot onderweg was.

Libië is het belangrijkste schakelpunt voor de migratie van Afrika naar Europa. De migranten zijn overgeleverd aan mensensmokkelaars die op hun boten zo veel mogelijk mensen proberen mee te nemen. Dit jaar zijn al zeker duizend migranten verdronken.

De Internationale Organisatie voor Migratie denkt dat er dit jaar via de Middellandse Zee zo'n 80.000 migranten naar Europa komen, ongeveer de helft van het aantal van vorig jaar.

De EU-leiders besloten vannacht om speciale kampen voor deze migranten te gaan bouwen, waar ze hun asielprocedure kunnen afwachten. Bekeken wordt of zulke centra ook in Noord-Afrika kunnen komen.