Chemours hoeft uitstoot GenX niet verder te beperken

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht hoeft de uitstoot en lozing van GenX niet verder te beperken. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat er geen aanwijzingen zijn dat de uitstoot gevolgen heeft voor volksgezondheid en milieu.

De rechtszaak tegen het Dordtse bedrijf was aangespannen door drinkwaterbedrijf Oasen. Die wil dat de fabriek nog minder GenX uitstoot, omdat de stof mogelijk kankerverwekkend is.

Chemours gebruikt GenX om kunststoffen te maken en loost het afval via de riolering en de lucht. Omdat niet duidelijk is hoe schadelijk de stof is, kwam het bedrijf onder vuur te liggen.

Deskundigen gaven omwonenden van de Dordtse fabriek bijvoorbeeld het advies om niets meer te eten uit eigen tuin, omdat de grond vervuild is. Ook het RIVM waarschuwde daar later voor.

Vergunning

De provincie Zuid-Holland paste na de ophef de vergunning aan in april 2017. Chemours mag nu nog ruim 2000 kilo GenX per jaar lozen, veel minder dan de 6400 kilo die daarvoor was toegestaan.

Het drinkwaterbedrijf Oasen vond de beperking niet ver genoeg gaan en stapte naar de rechter. Die oordeelt nu volgens RTV Rijnmond dat een verdere beperking niet nodig is, omdat niet is aangetoond dat GenX schadelijk is. Dat is precies wat Chemours ook altijd al zegt.