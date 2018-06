Rif-activisten krijgen steun: 'Ik schaam me Marokkaan te zijn'

"We dachten dat Marokko een democratie zou worden, met mensenrechten", zegt ze. "Maar in werkelijkheid is in 40 jaar niets veranderd." Daarmee doelt ze op een vergelijkbare opstand in 1984. In dat jaar demonstreerden Marokkaanse activisten voor meer democratie en werd een groot aantal betogers opgepakt.

Trots op demonstraties

De demonstranten in Rabat en andere Marokkaanse steden kregen dit keer de vrijheid om te protesteren. Maar in het Rifgebied greep de politie wél in. De betogers werden uiteen gedreven en er werden arrestaties verricht.

De kans is groot dat het in de Rif tot nieuwe protesten komt, denkt correspondent De Koning, maar die zullen niet worden aangekondigd om de politie niet in de kaart te spelen.

De vader van Nasser Zafzafi, de leider van de protesten die 20 jaar cel kreeg opgelegd, zegt tegen persbureau AP dat zijn zoon trots is dat zijn veroordeling zoveel losmaakt. "Hij is blij dat mensen voor hem demonstreren. Het maakt hem niet uit of ze hem 20 of 30 jaar cel geven. Hij blijft in deze zaak geloven."