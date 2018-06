Winkelpersoneel krijgt er 1 procent bij; lachwekkend, zegt FNV

Er is een nieuwe cao afgesloten voor personeel in de detailhandel, maar de grootste vakbond FNV doet niet mee. Winkelpersoneel van bijvoorbeeld kledingzaken en meubelwinkels krijgen er per 1 juli 1,03 procent bij. Dat is veel minder dan de 3,5 procent die de FNV eiste en ook lager dan de gemiddelde loonstijgingen die er de laatste tijd in cao's zijn afgesproken.

Volgens werkgeversorganisatie Inretail staan veel ondernemers er nog slecht voor en is er geen geld om de lonen harder te laten stijgen. De werkgevers kwamen tot een akkoord met kleinere vakbonden CNV, De Unie en Alternatief Voor Vakbond.

De FNV sluit zich niet aan bij het akkoord. "Die 1 procent is echt lachwekkend", zegt bestuurder Mari Martens vanmorgen in het FD. "Wat een stelletje zielenpoten eerste klas. Als je als ondernemer in deze tijd nog geen geld kunt verdienen, sluit de tent dan maar. Het ligt niet aan de werknemers dat het zo slecht gaat."

Minimumloon

De vakbond heeft het afgelopen half jaar in andere sectoren een gemiddelde loonstijging van 2,5 procent afgesproken.

In de cao voor de detailhandel non-food is verder afgesproken dat vanaf volgend jaar de lonen meestijgen met het minimumloon en dat personeel een persoonlijk ontwikkelingsbudget krijgt van 150 euro per jaar. De leden van de kleinere vakbonden moeten zich nog uitspreken over de overeenkomst.