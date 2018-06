Vernieuwen in de asbestsector: we geven niet op

Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben kritiek op deze commissie. Die vinden zij partijdig, conservatief en te voorzichtig. Ook stelt de commissie eisen "die praktisch onhaalbaar blijken te zijn", vertelt asbestadviseur Rogier Goes van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Aedes diende in 2016 een aanvraag in bij de commissie. "We willen asbesthoudende beglazingskit voortaan verwijderen onder een minder streng veiligheidsregime", zegt Goes. Uit onderzoek van TNO en tientallen aanvullende metingen blijkt namelijk dat er bij het verwijderen van deze kit heel weinig vezels vrijkomen.

'We blijven het proberen'

"En dus kan de kit binnen risicoklasse 1 weggehaald worden, zonder extra veiligheidsmaatregelen. Dat bespaart enorm veel geld en tijd. Huurders hoeven dan minder lang hun huis uit", aldus Goes. "We blijven proberen hier toestemming voor te krijgen. We geven niet op."