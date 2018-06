Femke Halsema wordt nieuwe burgemeester van Amsterdam

Voormalig GroenLinks-leider en Tweede Kamerlid Femke Halsema wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam. De vertrouwenscommissie heeft voor haar gekozen, de gemeenteraad neemt die keuze over en adviseert commissaris van de koning Remkes haar voor te dragen bij de regering.

Halsema wordt de opvolger van Jozias van Aartsen, die tijdelijk burgemeester werd in de hoofdstad na het overlijden van Eberhard van der Laan, oktober vorig jaar.

Eerste vrouw en GroenLinks-lid

Halsema wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Ze wordt bovendien de eerste burgemeester van Amsterdam die lid is van GroenLinks. De 52-jarige Halsema was van 2002 tot 2010 partijleider en fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer.

Van 1946 tot vorig jaar was de burgemeester van Amsterdam altijd een PvdA-lid. GroenLinks werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grootste partij in de Amsterdamse gemeenteraad.

Rommelige benoeming

De burgemeestersbenoeming verliep niet vlekkeloos: vorige maand werd de vacature opnieuw opengesteld omdat er te weinig geschikte kandidaten waren. De tweede ronde verliep ogenschijnlijk soepeler. 85 mensen reageerden: 16 vrouwen en 69 mannen.

Daarnaast is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een mogelijk lek in de vertrouwenscommissie die de nieuwe burgemeester moest voordragen. Dat gebeurde na publicaties in de media over verdeeldheid in de commissie, terwijl de benoeming strikt vertrouwelijk is.

De naam Halsema ging al rond sinds het overlijden van Eberhard van der Laan. En dat was niet zonder reden. In een uitzending op NPO Radio 1 zei ze "te piekeren" over een sollicitatie en daarmee voedde ze zelf de geruchten.