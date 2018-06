Deliveroo tegen boze bezorger Sytze: in loondienst was je al ontslagen

Moet bezorgdienst Deliveroo fietskoerier Sytze Ferwerda in loondienst nemen of mag het bedrijf hem als zelfstandige opdrachtnemer zien? Voor de rechtbank in Amsterdam gingen beide partijen er vandaag hard in om hun gelijk te bewijzen.

Sytze Ferwerda is de zaak begonnen met steun van de PvdA. Hij vond het enigszins ongemakkelijk om vandaag in de rechtbank tegenover zijn opdrachtgever te staan. "Maar dat het nodig is, dat is helemaal belachelijk", zegt Ferwerda, die eerder in loondienst werkte, maar begin dit jaar al zelfstandige aan de slag moest.

Vanaf februari neemt Deliveroo geen bezorgers meer in dienst en werkt het bedrijf alleen met zzp'ers. Schijnzelfstandigheid, zegt de 20-jarige Ferwerda. "Ik ben een werknemer en niet een of andere zelfstandige. Ik werk alleen voor Deliveroo. Zij zeggen wanneer ik kan werken, hoe ik kan werken en ik ben compleet van ze afhankelijk als ik ga werken. Dat laat maar zien hoe belachelijk is."

Vingertje

Deliveroo wijst op de voordelen van het werken als zelfstandige. Voordelen waar ook Sytze volgens het bedrijf van profiteert. "Hij maakt gebruik van zijn vrijheid", zegt advocaat Maartje Govaert. "Hij weigert bezorgopdrachten als hij dat wil, meldt zich soms aan om te komen werken en werkt dan toch niet."

Dat is geen probleem, zegt de advocaat. "We zeggen dit niet om een belerend vingertje naar hem op te steken. Dit is z'n goed recht, als zelfstandige. Maar niet als hij een arbeidsovereenkomst zou hebben. Dan zou dat hebben geleid tot ontslag op staande voet."

Volgens de bezorgdienst staan er veel studenten te springen om voor Deliveroo aan het werk te gaan. Alleen al in mei had het bedrijf 2000 aanmeldingen in Nederland. "En Ferwerda verdient nu twee keer meer dan toen hij in loondienst was."

Complimenten

De rechter doet op 23 juli uitspraak. Ferwerda hoopt dat hij daarna in loondienst voor het bedrijf kan blijven fietsen.

Tot nu toe heeft de rechtszaak de verhoudingen met het bedrijf niet verpest, zegt Ferwerda. "Als ik ze nodig heb, dan zijn ze heel netjes. Complimenten wat dat betreft voor Deliveroo. Maar op het vlak van arbeidsrecht heb ik minder complimenten voor ze."