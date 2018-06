Facebook was 'te optimistisch' over bouwen eigen internetdrones

Dat klinkt als een heel nobel doel en Facebook is een van de weinige bedrijven dat daartoe de middelen en motivatie heeft. Maar die motivatie is tweeledig: het bedrijf hoopt de stijging van het aantal internetaansluitingen gepaard zal gaan met een stijging van het aantal Facebook-gebruikers. De groei van het sociale netwerk zit in het westen van de wereld aan zijn limiet en via dit soort nieuwe oplossingen hoopt het bedrijf verder te groeien.

Complexe ontwikkeling

"Ik denk dat ze eindelijk doorhebben dat de ontwikkeling hiervan toch een stuk complexer is dan ze hadden gedacht", zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. "De indruk die van tevoren werd gewerkt, was dat het gegarandeerd een succes zou worden, maar dat valt nu dus tegen. Ze zijn te optimistisch geweest", concludeert hij.

Dat de ontwikkeling met vallen en opstaan gepaard ging, bleek in 2016. Toen kwam naar buiten dat een drone bij een test was gecrasht. Niemand raakte gewond, maar het was wel een smet op de ontwikkeling. "Natuurlijk, crashes horen bij het testen", zegt Melkert. "Maar zo gaat de ontwikkeling niet bij Airbus of Boeing, die kunnen zich dat soort incidenten niet veroorloven."