Premier Malta: ook Nederland neemt Lifeline-migranten op

Nederland gaat een deel van de 230 migranten van de Lifeline opvangen, heeft de premier van Malta gezegd op een persconferentie. Premier Muscat sprak van "een goed signaal". De Nederlandse regering heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het schip ligt stil voor de kust van Malta.

Muscat zei dat eerst moet worden vastgesteld wie er allemaal aan boord zijn en welke status ze hebben. Elk land heeft volgens hem toezeggingen gedaan, maar hoeveel migranten er naar elk land gaan, is nog onduidelijk. Volgens Muscat zal dat afhangen van de opvangcapaciteit van een land.

In totaal hebben naast Malta zes landen aangegeven te willen helpen. Het gaat om Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal en, afgaande op de woorden van Muscar, Nederland.

Volgens Muscat is het idee voor een gezamenlijke oplossing afgelopen zondag bij de minitop over migratie in Brussel besproken.

Gebrek aan voedsel

Volgens de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline is de situatie aan boord van het schip slecht. Er is gebrek aan voedsel, medicijnen en dekens en veel opvarenden zijn zeeziek door de ruwe zee.

De Lifeline pikte de migranten donderdag op, toen zij met boten vanuit Libië de Middelbare Zee overstaken. Italië weigert de opvarenden aan land te laten gaan. Het verwijt de Duitse hulporganisatie dat het de migranten aan boord heeft genomen, terwijl bekend zou zijn geweest dat de Libische kustwacht onderweg was.