Grenswacht VS moet haast maken met herenigen ouders en kinderen

Een federale rechter in Californië heeft de Amerikaanse grenswacht opdracht gegeven om gescheiden migrantenfamilies te herenigen. Kinderen jonger dan 5 jaar moeten binnen twee weken terug zijn bij hun ouders. Oudere kinderen en tieners binnen dertig dagen.

Ook krijgt de overheid maximaal tien dagen de tijd om ervoor zorgen dat ouders en kinderen met elkaar kunnen bellen. Het besluit komt nadat zeventien Amerikaanse staten, waaronder New York en Californië, de regering van Trump hadden aangeklaagd.

Meer dan 2000 kinderen werden de afgelopen weken gescheiden van hun ouders nadat ze illegaal de Amerikaans-Mexicaanse grens waren overgestoken. Dat was het gevolg van het zerotolerancebeleid van president Trump. Na een storm van kritiek draaide hij het beleid terug en ondertekende hij vorige week een decreet om een einde te maken aan het scheiden van gezinnen. Kinderen en ouders zouden voortaan samen worden vastgehouden.

Moeizaam proces

Het herenigen gaat echter moeizaam en het is de vraag of de grenswacht de deadline van de rechter kan halen. Veel ouders hebben geen idee waar hun kinderen zitten. Er zijn opvanglocaties verspreid over het hele land waarbij verschillende instanties betrokken zijn. Een speciaal telefoonnummer van de overheid is vaak onbereikbaar.

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken liet gisteren weten dat officieel nog 2047 migrantenkinderen van hun ouders gescheiden zijn. Die vallen dan onder de voogdij van het ministerie. Bij het herenigen komt uitgebreid onderzoek kijken om er zeker van te zijn dat mensenhandelaren zich niet voordoen als ouders.