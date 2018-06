Staking streekvervoer raakt hele land: 'We zijn gewoon opgebrand'

Stadsbussen, streekbussen en regionale treinen: grote kans dat je die vandaag niet ziet rijden. De landelijke staking in het streekvervoer is begonnen. Ongeveer 80 procent van de chauffeurs zal hierbij het werk neerleggen. Naar verwachting zijn dat rond de 9000 chauffeurs.

"Iedereen wil in principe gewoon werken en dienstverlening naar passagiers doen, maar het moet wel passen en het past gewoon niet meer", vertelt een stakende chauffeur. "We zijn ons zeker bewust ervan dat we mensen teleurstellen", zegt een ander. "Het laatste wat we willen is om onze klanten te laten staan, maar er rest ons geen ander middel."