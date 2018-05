Opnieuw stakingen in het streekvervoer

In het streekvervoer wordt vandaag weer actie gevoerd om een betere cao af te dwingen. In Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en in een deel van Zuid-Holland legt personeel het werk neer.

De actie in Friesland heeft ook gevolgen voor Drenthe. Vanuit Leeuwarden, Heerenveen en Drachten rijden geen bussen naar Assen, meldt RTV Drenthe.

Omroep Gelderland schrijft dat er geen treinen rijden van Arriva tussen Nijmegen en Roermond. De vervoerder verwacht dat er in Limburg amper bussen en treinen rijden, meldt L1.

Ten zuiden van Rotterdam

In Zuid-Holland wordt vooral gestaakt ten zuiden van Rotterdam. RTV Rijnmond schrijft dat sommige bussen van de Rotterdamse vervoerder RET niet rijden. Ook ligt de dienstregeling in de Drechtsteden, op Voorne-Putten, Rozenburg en de Alblasserwaard gedeeltelijk stil.

De vorige staking was in het weekend. Dat was om de eindexamens in het voortgezet onderwijs niet dwars te zitten. Paula Verhoef van de FNV noemt het onvoorstelbaar dat werkgevers nog steeds geen afspraken willen maken. "Ze doen net alsof we gouden bergen vragen. Terwijl we eens in de 2,5 à 3 uur even vijf minuten pauze willen. Hoe ingewikkeld is dat?", zegt Verhoef.