Reshano's opa dook in de slavenregisters: 'Wow'

Eliza, Rebecca, Selina en Sophietje. "Deze generaties heb ik gevonden met behulp van de slavenregisters", zegt opa Huub, wijzend naar de stamboom. Hij heeft dna-onderzoek laten doen naar de oorsprong van de familie. Daaruit kwam Nigeria naar voren. "Maar als je kijkt naar de gezichten dan zou het eerder Ghana moeten zijn."

Huub denkt niet dat hij ooit 100 procent zeker zal weten waar de familie vandaan komt.

'Wow'

Kleinzoon Reshano heeft een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Het stamboomonderzoek en de zoektocht door het slavernijregister heeft de 17-jarige bewust gemaakt van de voorgeschiedenis van zijn vaders familie. "Het is niet dat ik er met een verdrietige gedachte aan denk. Maar het is wel: wow, eigenlijk iets heftigs wat er is gebeurd."

In de gepubliceerde registers staan ongeveer 80.000 mensen geregistreerd die van 1830 tot en met 1863 in Suriname in slavernij leefden. De afschaffing van de slavernij was op 1 juli 1863, zondag 155 jaar geleden.

