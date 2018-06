Surinaamse slavenregisters nu voor iedereen toegankelijk

Voor wie op zoek is naar meer informatie over zijn of haar Surinaamse voorouders, onderzoek doet naar het Surinaamse slavernijverleden of lessen voorbereidt over slavernij wordt de zoektocht vanaf vandaag wat makkelijker. De Surinaamse slavenregisters zijn vanaf vandaag namelijk online beschikbaar.

De slavenregisters bestaan uit 43 dikke boeken met in totaal bijna 30.000 pagina's. Ze zijn ingedeeld op naam van de eigenaar of plantage. Van de tot slaaf gemaakten is de naam geregistreerd, net als de geboortedatum, het geslacht, de naam van de moeder (de vader werd niet geregistreerd). Ook informatie over de verkoop, besmettelijke ziektes, vrijlating en andere informatie die belangrijk was voor de status en waarde van mensen in de slavernij is te vinden in het register. Er staan ongeveer 80.000 mensen geregistreerd die van 1830 tot en met 1863 in Suriname in slavernij leefden.

"De slavenregisters zijn uniek. Het is de enige bron met gedetailleerde informatie die de mogelijkheid geeft om alle mensen in slavernij over 35 jaar te volgen," zegt initiatiefnemer Coen van Galen.