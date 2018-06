Londens stel 30 jaar de cel in voor gruwelmoord op au pair

Het Londense stel dat vorig jaar hun Franse au pair op gruwelijke wijze martelde en doodde, heeft een celstraf gekregen van dertig jaar. Vorige maand werden Sabrina Kouider (35) en Ouissem Medouni (40) na zes dagen beraadslagen door de jury al schuldig bevonden aan de moord op de 21-jarige vrouw.

De zaak leidde in Engeland tot veel ophef. Kouider is de ex-vriendin van Mark Walton, een van de oprichters van de populaire jongensgroep Boyzone. Zij verdacht de au pair ervan dat ze tegen haar samenspande met Walton en nam haar vriend Medouni mee in haar waandenkbeelden.

De au pair zei meerdere keren de zanger niet eens te kennen. Daar nam het stel geen genoegen mee. Ze hielden de vrouw gevangen, hongerden haar uit, sloegen haar en verdronken de Française uiteindelijk in bad.

Haar lichaam gooiden ze op een brandstapel in de tuin. Toen buren de brandweer belden bij het zien van de rook, zei Kouider en Medouni dat de verkoolde resten van een schaap waren.