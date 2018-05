Frans stel in Londen schuldig aan gruwelijke moord op kindermeisje

Een stel uit Londen is schuldig bevonden aan het vermoorden van hun Franse kindermeisje en het in brand steken van het lichaam op een brandstapel in hun achtertuin. Na zes dagen beraadslagen kwam de jury in het Central Criminal Court tot de conclusie dat Sabrina Kouider (35) en Ouissem Medouni (40) schuldig zijn. Op 26 juni wordt bepaald welke straf ze krijgen.

Het Franse paar, dat in Londen woonde, had een turbulente knipperlichtrelatie. De twee ontkenden dat ze hun kindermeisje, de 21-jarige Sophie Lionnet, hadden vermoord, maar bekenden wel dat ze haar lichaam hadden verbrand. Ze beschuldigden elkaar van het vermoorden van de vrouw.

Volgens de openbaar aanklagers was het stel geobsedeerd door de gedachte dat de vrouw samenspande met Kouiders ex-vriend Mark Walton, vader van een van haar twee kinderen en een van de oprichters van de Ierse boyband Boyzone. Kouider zou hebben gedacht dat Lionnet een relatie met hem had, terwijl de twee elkaar nooit hadden ontmoet. Ook beschuldigde Kouider haar van het stelen van een diamanten hanger.

Vermoord in de badkuip

Kouider en Medouni, een bankier, hielden haar gevangen en sloegen en ondervroegen haar met regelmaat om haar een bekentenis af te dwingen. Volgens de aanklagers hebben ze haar uitgehongerd, geslagen met een elektriciteitssnoer en gemarteld door haar hoofd onder water te houden. Ze vermoordden haar uiteindelijk in september in een badkuip en verbrandden haar lichaam in de achtertuin van hun huis in de buurt van het Wimbledon-tennisstadion.

Toen buren de brandweer belden vanwege de indringende lucht, zei Medouni dat de smeulende resten van een schaap waren.

Uit haar dak

Mark Walton, die in Los Angeles woont, zegt over zijn relatie met Kouidar, die twee jaar duurde, dat het de heftigste relatie was die hij ooit heeft gehad. Voor de rechtbank verklaarde hij dat Kouidar soms "flipte, ontzettend boos en luidruchtig werd en dat het haar niet uitmaakte waar ze op zo'n moment was. Ze kon volkomen uit haar dak gaan over iets onbenulligs."

Na het einde van hun relatie betaalde Walton nog een tijdje haar huur, maar toen hij daarmee stopte, begon ze een lastercampagne tegen hem. Ze gaf hem meer dan 30 keer aan bij de politie voor seksueel misbruik van een kat, voor zwarte magie en voor het huren van een helikopter om haar te bespioneren. Toen de politie haar niet serieus wilde nemen, beschuldigde ze Walton uit frustratie op Facebook van pedofilie.

Volgens een van de aanklagers waren Kouidar en Medouni ieder gevoel voor rede kwijt in hun "ongezonde, kortzichtige en ongefundeerde obsessie" voor Walton.

De moeder van het slachtoffer noemde hen monsters, die haar dochter compleet kapotmaakten en haar waardigheid en ten slotte ook haar leven van haar afnamen.