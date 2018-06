Hypotheekverstrekkers berekenen nog altijd te hoge boeterente

Het merendeel van de hypotheekverstrekkers berekent nog altijd een te hoge boete voor huiseigenaren die hun hypotheek vervroegd willen aflossen of oversluiten. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder nam vijftien hypotheekverstrekkers onder de loep. Negen daarvan maakten een verkeerde berekening.

De AFM keek naar 150 verschillende dossiers. In 32 gevallen was een te hoge boeterente in rekening gebracht. In de meeste gevallen ging het om honderden euro's, maar bij één uitschieter ging het om maar liefst 15 duizend euro.

Strengere regels

Bij het vervroegd aflossen of oversluiten van een hypotheek, brengen banken een boete in rekening die de rente die zij hierdoor mislopen compenseert. Sinds juli 2016 zijn er strengere Europese regels en mag de boete niet hoger zijn dan het financieel nadeel van de bank. Maar de meeste hypotheekverstrekkers houden zich hier niet aan.

Ook de informatievoorziening verloopt nog niet vlekkeloos. Alle hypotheekverstrekkers kunnen daarin nog stappen maken, zegt de toezichthouder. "Drie hypotheekverstrekkers waren zelfs zeer nalatig in de informatievoorziening. Klanten hadden geen idee hoe de bank tot de berekening was gekomen", zegt een woordvoerder van de AFM.

'Onzorgvuldig en hardleers'

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn de hypotheekverstrekkers "onzorgvuldig en hardleers . "Het klantbelang staat nog steeds niet voorop bij de banken, hiermee wordt het vertrouwen in de financiële sector weer geschaad" vindt Nico Stolwijk, directeur van de VEH.

De AFM heeft de negen hypotheekverstrekkers een deadline gegeven om de problemen op te lossen. "Als de hypotheekverstrekkers niet snel genoeg verbeteren dan kunnen er bestuurlijke boetes op worden gelegd", waarschuwt een woordvoerder.