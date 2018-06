Medewerkers vaccinproducent in quarantaine na lek poliovirus

Drie medewerkers van een vaccinproducent in Bilthoven zijn in quarantaine geplaatst. Door een ongeluk is er gisteren een slang gaan lekken waar actief poliovirus in zat.

De medewerkers waren aanwezig in de ruimte waar het ongeluk plaatsvond. Voor henzelf is er geen gevaar omdat ze zijn gevaccineerd. Wel kunnen zij bij besmetting het virus verspreiden, laat Bilthoven Biologicals weten in een verklaring.

Uit voorzorg zijn de medewerkers ondergebracht in een appartement in de buurt. Volgens het bedrijf is er een kleine kans dat ze besmet zijn met polio. "Het is dan ook niet zeker of de medewerkers daadwerkelijk het virus hebben ingenomen", zegt directeur Jan-Eric Zandberg. "Dinsdag zal een test uitwijzen of er sprake is van een besmetting."

Eerder besmet

Waardoor de slang kapot ging, kan Zandberg niet zeggen. "Er loopt nu nog een onderzoek. Dat moet uitwijzen waardoor het ongeluk kon gebeuren."

In 2017 werden twee medewerkers van Bilthoven Biologicals per ongeluk blootgesteld aan het poliovirus. Een van hen raakte daarbij daadwerkelijk besmet. Dat incident staat volgens de directeur los van dit ongeluk. "Dat gebeurde in een andere fabriek en met andere technologie."

Speeksel en ontlasting

In Nederland krijgen kinderen vanaf twee maanden een inenting tegen polio. Daarmee is het grootste deel van de bevolking beschermd tegen deze ziekte.

Het poliovirus verspreidt zich alleen via speeksel en ontlasting. De infectie kan verlammingen geven en leiden tot blijvende restverschijnselen. In een enkel geval overlijden mensen aan de gevolgen van het virus.