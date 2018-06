Kledingwinkelketen Men at Work failliet

Men at Work is failliet. Gisteren werd al bekend dat voor de kledingwinkelketen uitstel van betaling was aangevraagd.

Na een eerste inventarisatie door een bewindvoerder bleek een faillissement onafwendbaar. De rechtbank in Amsterdam heeft een curator aangesteld, die gaat onderzoeken of een doorstart mogelijk is.

Men at Work heeft 27 vestigingen in Nederland, waar ongeveer 425 mensen werken. De curator probeert om zoveel mogelijk winkels voorlopig open te houden. Wel verwacht hij dat de kleinere vestigingen al op korte termijn dicht gaan.