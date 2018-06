Kledingwinkelketen Men At Work krijgt uitstel van betaling

Men At Work heeft uitstel van betaling gekregen. De kledingwinkelketen kan niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen, bevestigt een woordvoerder aan de NOS.

Men At Work verkoopt kleding van onder meer de merken Nike, Adidas en Levi's. De keten heeft 27 vestigingen in Nederland. Het uitstel van betaling heeft geen betrekking op de drie winkels in Belgi├ź. De webshop is sinds afgelopen weekend gesloten.

Winkels voorlopig open

Uitstel van betaling wordt meestal snel gevolgd door een faillissement. Een woordvoerder van de aangestelde bewindvoerder zegt dat de winkels voorlopig open blijven. Ook de ongeveer 425 medewerkers blijven vooralsnog aan het werk.

Volgens de bewindvoerder zijn de kansen op een eventuele doorstart in dit stadium moeilijk in te schatten. Er hebben zich wel kandidaten gemeld die geïnteresseerd zijn om de winkelketen over te nemen.