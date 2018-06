Inlichtingenwet blijft van kracht, organisaties vangen bot

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten blijft van kracht. Dat heeft de rechter in Den Haag besloten in een kort geding dat was aangespannen door twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Die wilden dat de wet tijdelijk buiten werking zou worden gesteld totdat deze door de Tweede en Eerste Kamer is aangepast vanwege kritiek op de wet. De rechter zegt dat hij niet op de stoel van de wetgever wil gaan zitten en daarom terughoudend moet zijn. Ook vindt de rechter niet dat de wet overduidelijk in strijd is met hoger recht.

Mensenrechten

Het kabinet beloofde dat de wet na de invoering op 1 mei inhoudelijk zou worden aangepast om tegemoet te komen aan kritiek. Zo zei het kabinet zwart-op-wit vast te zullen leggen dat er alleen gericht informatie zal worden afgetapt. Ook moeten de diensten elk jaar opnieuw bekijken of opgeslagen informatie langer moet worden bewaard en wordt de mensenrechtensituatie en het democratisch gehalte van een land gewogen voordat getapte informatie daarmee wordt gedeeld.

Bij het referendum in maart over de Inlichtingenwet stemde 49,5 procent van de kiezers tegen en 46,5 procent voor. 4 procent stemde blanco.

De nieuwe wet geeft inlichtingendiensten AIVD en MIVD de mogelijkheid om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Het gaat in eerste instantie om het verzamelen van metadata: de inlichtingendiensten kunnen zien met wie iemand communiceert, waar hij is en welke websites hij bezoekt.