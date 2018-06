Oostenrijk houdt grote oefening bij grensovergang Slovenië

Er deden honderden agenten en militairen aan de oefening mee. Ze moesten voorkomen dat vluchtelingen ongecontroleerd het land in kwamen en moesten de stroom mensen kanaliseren in de richting van een registratiecentrum. Tweehonderd politiestudenten werden ingezet om de vluchtelingen te spelen.

Puma

Met de oefening is de nieuwe grenstroepenmacht Puma gepresenteerd. Minister Kickl heeft die begin deze maand in het leven geroepen. Puma bestaat uit 600 mensen die, als er ergens langs de grens grote groepen migranten zijn, binnen 24 uur ingezet kunnen worden.

Spielfeld kreeg in 2015 te maken met veel vluchtelingen. Meer dan een miljoen vluchtelingen trokken dat jaar naar Europa, vooral als gevolg van de oorlog in Syrië. Ruim 180.000 mensen kwamen via het buurland Slovenië naar Oostenrijk, van wie de meesten probeerden door te reizen naar Duitsland.

'Overdreven'

Critici noemen de oefening overtrokken en ook de politie in Slovenië plaatst een kanttekening. Het aantal migranten dat nu nog via Slovenië naar Oostenrijk komt is "niet zo groot dat het zo'n oefening rechtvaardigt", schreef de Sloveense politie op Twitter. Bovendien waren de Slovenen boos omdat de oefening aanvankelijk gisteren was gepland, op een nationale feestdag in Slovenië. Daarop verschoof Oostenrijk de oefening aan de grens met een dag.

In Oostenrijk wordt met argusogen naar Duitsland gekeken. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken wil migranten aan de grens tegenhouden als ze al ergens anders geregistreerd staan. Dat zou betekenen dat ze in Oostenrijk vast komen te zitten. De Oostenrijkse minister Kickl heeft al aangekondigd dat Wenen het beleid uit Berlijn zal volgen en ook migranten zal tegenhouden als het in Duitsland zover komt.