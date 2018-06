Sporters die 'verdwijnen' op toernooien: niet die beker, maar vluchten als doel

Hoewel Lamin Tucker vooraf niet van plan was in Australië te blijven, ziet de sprinter uit Sierra Leone geen andere uitweg. In een interview dat het toen 23-jarige talent als teamcaptain geeft, is hij kritisch over zijn land.

"Per ongeluk, want tja - het gebeurde gewoon - vertelde ik journalisten over de ellende die we meemaakten. Ik vertelde over de onderdrukkingen, over hoe we in Sierra Leone behandeld worden." Dat valt niet bepaald goed bij de autoriteiten. Ze dreigen Tucker bij terugkomst te straffen en gevangen te zetten. "Ik was doodsbang."

Op de vlucht down under heeft Tucker het geluk een Sudanese migrant tegen het lijf te lopen. "Ik smeekte hem: red me, ik zit in de problemen! En dat deed hij."

De man neemt de atleet een paar nachten in huis en koopt een treinkaartje voor hem. Naar Sydney, waar Lamin Tucker uiteindelijk asiel kan aanvragen. "En dat is hoe mijn avontuur begon."