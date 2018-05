Deelnemers Gemenebestspelen vragen massaal asiel aan

In Australië hebben na de Gemenebestspelen zo'n 200 sporters en hun begeleiders een verblijfsvergunning aangevraagd. Ze zullen moeten bewijzen dat ze in hun eigen land worden vervolgd, vanwege bijvoorbeeld hun religie, ras of politieke voorkeur.

Nog eens vijftig sporters zijn niet meer gezien nadat hun tijdelijke visum was verlopen. Als zij worden opgepakt, zullen ze waarschijnlijk worden uitgezet. Vorige maand werd bekend dat acht sporters uit Kameroen al tijdens de Spelen ineens waren verdwenen.

Australië heeft een streng migratiebeleid en ook bij de vorige Spelen daar, in 2006, wilden 45 sporters en begeleiders niet meer naar huis.

Afrikaanse landen

Het is niet bekendgemaakt uit welke landen de sporters komen die nu asiel hebben aangevraagd. Maar mensenrechtenadvocaten hadden eerder al gezegd dat ze atleten uit Kameroen, Uganda, Rwanda, Ghana en Sierra Leone vertegenwoordigen.

De Gemenebestspelen worden iedere vier jaar gehouden en landen uit het Gemenebest (het Verenigd Koninkrijk en de meeste voormalige koloniën) mogen afgevaardigden sturen. Dit jaar werden de Spelen in april gehouden. In totaal waren zo'n 8000 mensen uit 71 landen naar Australië afgereisd.