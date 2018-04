Sporters uit Kameroen verdwenen tijdens Gemenebestspelen

Acht sporters uit Kameroen zijn deze week verdwenen tijdens de Gemenebestspelen in Australië. Ze vertrokken uit het sportersdorp zonder een spoor achter te laten. Twee van hen hadden niet eens deelgenomen aan wedstrijden.

Het gaat om vijf boksers en drie gewichtheffers uit de ploeg van 24 sporters die Kameroen naar het sportevenement had gestuurd. Hoewel hun visums nog geldig zijn tot 15 mei, verwacht een woordvoerder niet dat ze terug zullen keren. De meeste van hun landgenoten zijn inmiddels al naar huis gevlogen.

De Kameroense delegatie heeft de vermissing aangekaart bij het ministerie van Sport en het Olympisch Comité van het land. Ook is er een klacht ingediend bij de Australische politie. Die kan nog niets ondernemen, omdat het de sporters niet verboden is hun verblijf te verlaten of rond te reizen.

Australië heeft alle deelnemers wel gewaarschuwd dat de immigratiewetgeving van het land streng is. Na de Olympische Spelen van Sydney bleven meer dan honderd deelnemers langer dan hun visum toestond. Enkelen van hen vroegen uiteindelijk asiel aan in het land.

Meer verdwijningen

Een immigratieadvocaat zegt dat hij ook dit keer is benaderd door meer dan veertig sporters met vragen over achterblijven in Australië. "Het zijn interessante tijden", stelt Ian Natherson, die niet wilde vertellen of de Kameroeners contact hadden gezocht.

Er zijn ook berichten dat een Rwandese atleet, twee squashspelers uit Sierra Leone en twee Ugandese atleten zijn verdwenen. Ook hier vinden de Australische autoriteiten het nog te vroeg om conclusies te trekken.

De Gemenebestspelen worden om de vier jaar gehouden voor landen van het Britse Gemenebest. Met 6600 deelnemers uit 71 landen is het het grootste sportevenement na de Zomerspelen.