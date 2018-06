Deens schip met migranten toegelaten tot Italië

Een Deens containerschip met ruim honderd migranten aan boord, heeft kort na middernacht aangelegd in een Italiaanse haven. Het schip lag al enkele dagen voor de kust van Sicilië en is nu aangemeerd in de stad Pozzallo.

De burgemeester van die plaats zegt dat hij toestemming heeft gekregen van minister Matteo Salvini van Binnenlandse Zaken om het schip te laten binnenvaren. Dat is opvallend, omdat Salvini de afgelopen weken andere schepen met migranten weigerde.

Burgemeester Roberto Ammantuna van Pozzallo zegt tegen het Italiaanse persbureau ANSA dat hij blij is dat de minister het verzoek heeft ingewilligd. "Dit is het einde van de nachtmerrie van de 113 migranten aan boord. Zij zullen zo goed als mogelijk worden geholpen."

Discussie

De migranten werden vrijdag op de Middellandse Zee opgepikt door het Deense schip de Alexander Maersk. Sindsdien wachtte het containerschip op toestemming om een haven in Italië binnen te varen.

Salvini zei eerder dat hij geen schepen van hulporganisaties meer wil toelaten die onder buitenlandse vlag varen. Zijn weigering om de migrantenschepen Lifeline en Aquarius op te nemen leidde tot discussie binnen de Europese Unie. Het schip Aquarius is intussen opgenomen door Spanje, maar Lifeline dobbert nog steeds in internationale wateren.

Zondag kwamen leiders van zestien EU-landen bij elkaar voor een migratieoverleg. De top leidde niet tot concrete afspraken.