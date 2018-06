'Politie niet eens met aansprakelijkheid schietpartij Alphen aan den Rijn'

De politie gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat eind maart bepaalde dat de politie gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schietpartij in 2011 in Alphen aan den Rijn. Nieuwssite Studio Alphen meldt dat de politie later vandaag met een verklaring komt over de juridische stap.

Het hof in Den Haag oordeelde eerder dit jaar dat de politie moet opdraaien voor de letsel- en overlijdensschade die is ontstaan door de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof. Daar schoot Tristan van der Vlis (24) op 9 april 2011 zes mensen dood. Na de schietpartij legde hij de hand aan zichzelf.

De politie had na de uitspraak drie maanden de tijd om in cassatie te gaan. Gisteren werd Veeru Mewa, de advocaat van zo'n 70 slachtoffers, nabestaanden en gedupeerden, van de stap op de hoogte gesteld.

Fout bij vergunning

Slachtoffers en nabestaanden verwijten de politie dat die in 2008 een wapenvergunning verleende aan Van der Vlis. Hij had die volgens hen nooit mogen krijgen omdat hij psychische problemen had en betrokken was geweest bij incidenten met een luchtdrukpistool.

De medewerker die de vergunning verstrekte zou niet over alle informatie hebben beschikt, maar volgens het hof is dat de verantwoordelijkheid van de politie. Het hof ging met de uitspraak in tegen het vonnis van de rechtbank. Die had eerder bepaald dat de politie wel fouten had gemaakt, maar niet aansprakelijk is.