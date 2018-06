'Opvang voor met olie besmeurde vogels morgen open'

Rijkswaterstaat verwacht dat de noodopvang voor vogels die met stookolie zijn besmeurd in de loop van morgen opengaat. De opbouw van de noodopvang bij de Maeslantkering in Hoek van Holland is nog steeds in volle gang. "Er wordt met man en macht aan gewerkt", meldt Rijkswaterstaat.

In het opvangcentrum moeten zo'n 500 vogels een plekje krijgen, die slachtoffer zijn geworden van het ongeluk met een olietanker in de haven van Rotterdam. De vogels worden in de opvang ontdaan van olieresten op hun veren. Ook de Vogelklas Karel Schot in Rotterdam blijft beschikbaar, net als verschillende asielen in de regio. Daar worden nog eens 350 vogels opgevangen.

Zaterdag stroomde zo'n 200 ton stookolie het water in, toen een Noorse olietanker tegen een steiger voer. Er zijn al honderden vogels geteld die onder de olie zitten en ook zijn er vogels doodgegaan door de olie. Naar de vogels wordt actief gezocht: de brandweer vaart met bootjes rond.