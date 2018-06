Hoogste rechter VS weigert zaak van 'Making a Murderer-tiener'

De zaak van de voor verkrachting en moord veroordeelde Amerikaanse tiener Brendan Dassey wordt niet in behandeling genomen door het Hooggerechtshof. Dassey's zaak werd bekend door de populaire Netflix-serie Making a Murderer, die in 2015 in première ging. Waarom het het hoogste hof zich er niet over wil buigen, is niet bekendgemaakt.

De documentaireserie draait om de verkrachting en moord van fotografe Teresa Halbach. De documentairemaker zetten vraagtekens bij de manier waarop de autoriteiten de zaak tegen Dassey en zijn oom, Steven Avery, rond proberen te krijgen. De serie leidde tot een golf van verontwaardiging over de methoden die politie en justitie gebruikten om de zaak op te lossen.

Laag IQ

In een van de aflevering is te zien hoe Dassey wordt ondervraagd door de politie. Volgens critici gebruiken de agenten daarbij ongeoorloofde druk en maken ze misbruik van het feit dat de jongen, dan 16 jaar, een laag IQ heeft. Maar volgens justitie waren de verhoortechnieken standaard. Dassey legde een bekentenis af in de zaak, maar trok die later in.

Dassey is veroordeeld op basis van zijn bekentenis, fysieke sporen waren er niet in de zaak. Hij komt op zijn vroegst in 2048 in aanmerking voor vrijlating.

Steven Avery werd in 2005 opgepakt in de zaak. Daarvoor had hij achttien jaar in de cel gezeten voor een verkrachting. Hij kwam eerder vrij nadat dna-tests een andere dader uitwezen. Avery is veroordeeld voor de moord op Halbach; zelf houdt hij vol dat hij erin geluisd is.