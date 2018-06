Waarom laat meer dan de helft van de meisjes zich niet inenten tegen HPV?

Waarom dan toch niet inenten?

Als uit de wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het vaccin veilig te gebruiken is, waarom neemt het aantal meisjes dat zo'n vaccin neemt dan toch steeds verder af? De negatieve verhalen op tv en sociale media kunnen een reden zijn. In Japan daalde de deelname aan het vaccinatieprogramma dramatisch nadat er een kritische uitzending over op tv was geweest. "De artsen gingen in deze uitzending niet stellig staan voor het vaccin. Terwijl er echt meer dan genoeg wetenschappelijk bewijs voor is", vertelt de woordvoerder van het RIVM.

Maar volgens haar speelt er meer mee. "De meisjes van 13 jaar hebben hier natuurlijk zelf ook iets over te zeggen, het is een relatief jonge vaccinatie en daardoor voor sommigen nog onbekend. Maar het duurt ook lang voor je de ziekte om je heen gaat zien. Het duurt soms wel 15 tot 20 jaar voor een HPV-virus zich ontwikkelt tot baarmoederhalskanker."

En dan is er ook nog een link met seks. Het virus wordt verspreid door seksueel contact. "Daar wil niet iedere puber over praten met z'n ouders", zegt de RIVM-woordvoerder. "Het is belangrijk dat je het vaccin krijgt voor je seksueel actief wordt. Als je seks hebt gehad is de kans groter dat je het HPV-virus hebt. En als je het virus eenmaal hebt werkt het vaccin niet meer", benadrukt de woordvoerder van het RIVM.