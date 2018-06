New York Times: bewijs betrokkenheid Assad bij gifgasaanval

Voor The New York Times staat het vast dat het regime van president Assad verantwoordelijk is voor de gifgasaanval van begin april in de buurt van Damascus. Nog voor de publicatie van een rapport van de OPCW over de zaak presenteert de krant zijn eigen bevindingen over de gebeurtenissen op 7 april in Douma, nabij Damascus.

Reporters van de krant bezochten Syrië, maar kregen geen toestemming om Douma te bezoeken. Ze analyseerden wel het foto- en filmmateriaal dat Russische kranten over de zaak publiceerden.

De aanval was in de avond van 7 april. De Syrische autoriteiten en de Russen spraken direct tegen dat een gifgasaanval had plaatsgevonden. Syriërs en Russen waren ook als eersten ter plaatse. Ze deelden mee dat het getroffen gebouw geen tekenen vertoonden van een chemische aanval en dat de bom in een balkon bij het dak daar was geplaatst om te bewijzen dat de regering achter de aanval zat.

Russen leverden ongewild bewijs

Op basis van foto- en videomateriaal dat de Russen publiceerden en beelden die Syrische activisten maakten, heeft The New York Times een 3D-model van het gebouw en een reconstructie van de gebeurtenissen gemaakt.

De deuken in de neus van de bom in het balkon bij het dak bewijzen dat de bom daar niet was neergelegd, maar was afgevuurd vanuit een helikopter, concludeert de krant. Omdat het Syrische leger het luchtruim bij Douma en Damascus domineert, is het niet mogelijk dat een andere partij de wijk bombardeerde. De bom doorboorde de vloer van het balkon.

Chloorgas

Begin april werd zwaar gevochten om Douma. Alleen een oostelijke enclave van Douma was toen nog in handen van opstandelingen. Het Syrische leger stond op het punt met Russische steun ook die enclave te veroveren.

In het bewuste gebouw schuilden mensen tegen de bombardementen van het leger van Assad. De afgevuurde bom bevatte chloorgas, dat zich door het gebouw verplaatste. De 34 dodelijke slachtoffers die de krant telde, werden gevonden bij waterbronnen in het flatgebouw. Ze zochten een weg naar boven, niet wetend dat de bom op een hooggelegen balkon lag en dat ze in de val liepen.

In de reconstructie staat dat resten van chloor zijn gevonden. Op de bom, een soort chloortank, staan afdrukken van het raster in de vloer van het balkon waar de bom zich doorheen boorde.

Bij wijze van represaille voerden de VS en westerse bondgenoten kort na het bombardement luchtaanvallen uit op militaire doelen in Syrië.