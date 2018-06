Bestuurder dodelijk ongeval Pinkpop zag slachtoffers te laat

Danny S., de man die vastzat voor de dodelijke aanrijding bij Pinkpop in Landgraaf, zegt dat hij pas merkte dat er mensen op de weg zaten toen hij ze aanreed. Omdat hij ze niet had gezien, kon hij ook niet meer remmen of uitwijken. Dat staat in een verklaring die zijn advocaat heeft verspreid.

Na de aanrijding was S. naar eigen zeggen in shock en is hij in een waas naar huis gereden. Hij kan zich verder niets herinneren van wat er is gebeurd. Wel betreurt hij het achteraf dat hij niet is gestopt. Toen hij eenmaal weer bij zinnen was, heeft hij zich vrijwillig gemeld bij de politie.

Volgens zijn advocaat had S. geen enkele intentie anderen in gevaar te brengen en is hij zelf ook getraumatiseerd.

Bij de aanrijding op de weg naast het Pinkpopterrein in Landgraaf viel een dode en raakten drie festivalgangers zwaargewond. Zij liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

S. is afgelopen vrijdag vrijgelaten. Volgens het OM zijn er geen indicaties waaruit blijkt dat hij met opzet handelde.